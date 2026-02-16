Hurda Teşviki Yasası son durum nedir? Yasa ne zaman Meclis'e ne zaman gelecek?

ÖTV'siz yerli otomobil almak isteyen yüz binler yeni gelişme olup olmadığını sürekli kontrol ediyor. Uygun fiyata araç alacaklar gündemi yakından takip ediyor. Kulis bilgilerine ulaşmaya çalışanlar "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.