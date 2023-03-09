Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Hüsamettin Cindoruk sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz açıklama yapılmadı. İş insanı Necmeddin Kocataş, özel bir hastanede yatan Cindoruk’u ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, "Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm" dedi.