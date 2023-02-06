Hüseyin Yayman: İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Antep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Urfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendi ailesinin de bu kişiler arasında olduğunu duyurdu:

"İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında."