İbadi: Müzakere olmayacak

26 Eylül 2017

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile herhangi bir müzakereye girmeyeceğini açıkladı.

Pazartesi akşamı devlet televizyonundan bir konuşma yapan İbadi, "Referandum anayasaya aykırı olduğu için referandumun sonuçlarını tartışmaya veya bir diyaloğa girmeye hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

Tedbirler artırılacak

İbadi aynı zamanda, IKBY'deki referandumun gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunan yetkililere karşı gerekli tedbirleri artıracaklarını söyledi.

"Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin kararına rağmen yapıldı. Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız" diyen İbadi, "Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi. İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Bunun sonucunu asla konuşmayacağız, tartışmayacağız ve tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm federal yetkilerimizi kullanacağız"

Merkezi yönetimin referandum ihlaliyle ilgili yeni adımlar atacağını aktaran İbadi, şunları kaydetti:

"Maalesef ki referandum, mezhepçi ve etnik temelli duyguları harekete geçirdi. Buna rağmen Kürt vatandaşlarımızın güvenliğinden vazgeçmeyeceğiz ancak referandumun sorumlularından da hesap soracağız. Onlara yönelik tedbirlerimizi daha da artıracağız. IKBY'de de tüm federal yetkilerimizi kullanacağız ve oradaki vatandaşların güvenliğini sağlayacağız. IKBY denetimindeki üç vilayet ve tartışmalı bölgelerdeki vatandaşlardan referandum sırasında çok sayıda şaibe, zorla oy kullandırma ve tehcir ettirme şikayetleri aldık. Tartışmalı bölgeler de anayasa yoluyla çözülene kadar merkezi yönetime geri dönmek zorunda. Irkçı ve mezhepçi devletin kurulmasını kabul etmeyiz. "