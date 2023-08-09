İBB Başkanı İmamoğlu: Eski şampiyonlar İstanbul'a gelecek

İmamoğlu, İstanbul'da "2036 Olimpiyat Oyunları" ve "Paralimpik Oyunları"nı İstanbul'a getirme hedefiyle 16-17 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dünya Olimpian Forumu (WOA) öncesi, Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association/WOA) Başkanı Joel Bouzou ile bir araya geldi.

Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, olimpik sporcu olmanın küçük yaştan itibaren başlayan zorlu bir yolculuk olduğunu belirterek, bu zorlukları aşmış, olimpiyatlarda yarışmış, şampiyonluklar kazanmış, dünyanın en iyileri olarak anılmış insanların çok önemli bir etkinliğini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Yıllar boyunca hayranlıkla izlenen eski şampiyonların Dünya Olimpian Forumu ile İstanbul'a geleceklerine dikkati çeken İmamoğlu, "150 kişilik bu grup, öyle sıradan konuklar değiller. Olimpik sporcular, her yaştan insan için güçlü bir ilham kaynağıdır." dedi.

İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları'nın da İstanbul'da düzenlenmesini hedeflediklerini dile getirerek, olimpiyat ruhunu 16 milyonluk İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaşatmak istediklerini kaydetti.

Forumun bu alandaki deneyim ve bilgi birikimini arttırmak için büyük önem taşıdığını anlatan İmamoğlu, iki gün boyunca düzenlenecek toplantılarda, sporu ve olimpiyatları ilgilendiren birçok konuda fark yaratan çalışmaların gerçekleştirileceğini aktardı.

Bu etkinliği tek seferlik bir organizasyon olarak görmediklerini dile getiren İmamoğlu, "Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş sporcularımızı Uluslararası Olimpiyat Birliği programının bir parçası yapacağız. Bunun simgesi olan rozetleri ve sertifikaları kendilerine takdim edeceğiz." diye konuştu.

100 ülkeden sporcu gelecek

Kendisi de eski olimpik sporcu olan WOA Başkanı Bouzou ise forumda 100 ülkeden gelen sporcuların İstanbul'da buluşacaklarını söyledi.

Bouzou, "Bunlar, topluluklarını nasıl geliştireceklerini ve ulusal olimpiyat işbirliklerini nasıl ilerleteceklerini konuşacaklar. Üyelerini nasıl güçlendireceklerini birlikte konuşacaklar. Amaç, değerleri ve tabii ki olimpik hareketin uygulamalarını yayabilmek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren Ferhat Arıcan'a ve 2023 Dünya Tekvando ve 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonalarında altın madalya kazanan Nafia Kuş'a Dünya Olimpianlar Derneği üyelik sertifikası verildi.

Toplantıların üçüncüsü İstanbul'da yapılacak

İlki 2015'te Moskova'da, ikincisi 2019'da Lozan'da gerçekleştirilen WOF toplantılarının üçüncüsü, 16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Olimpiyatlara katılmış 150 binden fazla sporcuyu destekleyen ve hayatlarının her aşamasında onların yararına çalışmayı amaçlan Dünya Olimpianlar Derneği (WOA) 1999 yılında kuruldu.