İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'yla yemek sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip gelmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlayan İmamoğlu şöyle konuştu:

* Bu yemeğe olan ilgiyi hem hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP’yi rahatsız ediyor.

* Biz hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız ile görüşürüz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği. Yani ekonomi diye düşünüyorum.

İstanbul'da ne kadar sığınmacı var?

İstanbul'daki sığınmacı sayısına ilişkin sözleri hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “39 ilçenin 39’unu da ziyaret ettim. Her ilçe belediye başkanının kendi ilçesiyle ilgiyle yaptığı tespitleri dinleseniz… 13 AKP’li ilçe var İstanbul’da. Onların söylediği düzensiz göçmen sayısı tahminlerini dinleseniz benim söylediğimi 2’ye katlar” dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Daha sağlıklı bir veriyi paylaşayım. İstanbul’da nüfusun yüzde 20’sini geçtiğini düşündükleri için ikamet verilmesiyle ilgili süreç durduruldu. Bu 10 ilçenin yüzde 20’si bile 1 milyon 200 bin insan yapıyor.

* İnsanların su tüketim oranı ciddi veridir. İstanbul’da kişi başı su tüketimi 225 metre küpe kadar çıkmış durumda. Bu İnsanlarımız daha fazla su kullanıyor anlamına gelmiyor. 2,5 milyona yakın insanın İstanbul’da yaşadığını gösteriyor.

* Sayın Bakan’a sesleniyorum. Daha önce İstanbul’da görev yaptık. Türkiye’de yerel yönetimler düzensiz göçle gelen, sığınmacı sıfatıyla gelen… Bakanın 1 milyon 80 bin sayısının içinde ikameti olan oturma izni alan veya geçici yerleşim alan sayıyı kapsıyor.

* Bizim veya diğer belediyelerin verilerle ilgili bilgilendirilmediğini ifade etmek isterim. Öyle rakamlar var ki Türkiye genelinde 10 milyonlardan bahsediliyor.

* Evime metro ile giderken 7-8 yaşındaki bir çocuğun 'milyonlarca mülteci var huzursuz oluyoruz' demesi bizi rahatsız ediyor… Şeffaf olsunlar bu mesele önemli bir meseledir.