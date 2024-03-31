İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçmene çağrı: Aslı rehavete kapılmadan oylarımıza sahip çıkacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm Türkiye'de sandıkların kapanması ve oy verme işlemine geçilmesinin hemen ardından X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaştı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak başkanlık için tekrar yarışan İmamoğlu, sandıkların 17.00 itibarıyla kapantığını hatırlarak, seçmenlere çağrı yaptı:

* Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.

* Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı.

* Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullanmıştı. İmamoğlu, oy kullanacağı sandığa eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte gelmişti.