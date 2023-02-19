İBB bina hasar tespit projesi nedir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. AFAD’ın son açıklamasına göre deprem felaketindeki can kaybı 40 bini aştı. Büyük felaket, olası Marmara depremini de yeniden Türkiye’nin gündemine soktu.

İşte tam da bugünlerde İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların binalarındaki risk durumunu sorgulayabilmeleri için “Hızlı Bina Tarama” sistemini devreye aldı. Hızlı Tarama ile 2000 yılı öncesi yapılan yapılarda ikinci kademe değerlendirme yöntemleri kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumları tespit ediliyor.

Hızlı bina tarama nedir?

Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır.

Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir.

Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.

Hızlı bina tarama başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bina durum tespiti için hazırladığı web sitesine giriş yapıp gerekli bilgileri doldurarak bina tespiti için randevu oluşturabilirsiniz.

Hızlı bina tarama başvurusu için tıklayın

İBB bina inceleme ücretli mi?

Bina incelemesinde herhangi bir ücret talep edilmiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları ilçe, mahalle, sokak, cadde gibi bilgileri doldurarak inceleme başvurusunda bulunabiliyor.

Sonuçlar ne ifade ediyor?

Belediye tarafından yapılan bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)