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Bu yıl milyonlar üniversite sınavına girdi. Sonuçlar açıklandı, tercihler yapıldı ve öğrenciler üniversiteye yerleşti. Şimdi hem KYK'nın hem de İBB'nin burs başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor?

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İBB burs başvuruları 29 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim'de son bulacak.

Başvuru koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **