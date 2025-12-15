İBB burs sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

İBB tarafından verilen burslara ilişkin sonuç takvimi, öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Uzun süredir devam eden bekleyiş, hafta başıyla birlikte daha da yoğunlaştı. Öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihe dair net bir bilgi arayışında girmiş durumda... "İBB burs sonuçları ne zaman başlayacak" sorusu art arda geliyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.