İBB Hatay'a 59 tır içme suyu gönderdi

Büyük depremin ardından yardım faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bölgede ihtiyaç duyulan ne varsa ulaştırılması için etkili bir organizasyon ağı kurdu.

İBB bu kapsamda Hatay’a ilk etapta 59 tır ile 3 milyon 600 bin adet pet şişe içme suyu gönderdi.

İlk etapta 118 TIR yola çıktı

AFAD’ın Hatay iliyle eşleştirilmesinin ardından İBB bölgeye ilk etapta 118 TIR göndermişti. Yenikapı'dan depremzedelere ulaştırılmak için çıkarılan TIR'larda 16 bin 752 koli kadın giyim, 10 bin 078 koli bebek ürünü, 8 bin 320 koli hijyen seti, 177 koli sağlık malzemesi, atkı-bere-çorap-eldiven bin 342 koli, uyku tulumu-nevresim-battaniye-ısıtıcı 35 bin 552, ayakkabı bin 683 koli, elektronik eşya 435 koli, gıda-su 40 bin 616 koli, su 13 bin 439 koli, 26 bin 774 adet ekmek gönderililmişti.