İBB yurt sonuçları açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci yurtlarına ilişkin konaklamaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.
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İBB, yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Asil ve yedek isimlere dair sonuçlar yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden kontrol edilebiliyor.
İBB yurt kayıt, önkayıt tarihleri ne zaman?
İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek. İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.