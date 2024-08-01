İBB'den itfaiye hizmet kalitesini artıracak girişim

'İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi'nin Kağıthane'deki açılışında konuşma yapan İmamoğlu, "Hayat kurtaran itfaiye teşkilatımızın kendi hayatları da önemli. Onların yaşamlarının teminat altına alınması, iş güvenliği noktasında gereken bütün tedbirlerin en üst seviyede sağlanması en önemli mecburiyetimiz" dedi.

En iyi ekipmanları sağlamak boynumuzun borcu

İmamoğlu, itfaiye teşkilatının sadece yangınlarda değil, afet anlarında da önemli görevler üstlendiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açılışını yaptığımız Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi sayesinde, itfaiye hizmetlerimizin kalitesi artacak, itfaiyecilerimiz, cihaz ve ekipmanlarının tüm testlerden geçtiğine emin olacak. Bunu bilmenin huzuruyla hizmetlerini sürdürecekler. Bu güvenle de can ve mal kurtarılmış olacak. Artık vatandaşlarımız oksijene en çok ihtiyaç duydukları anda, kendilerine ulaşan solunum cihazlarından emin olacak. Bu tür kazaların, bu tür aksiliklerin hiçbir hizmetimizde var olmasını asla ve asla istemeyiz. İtfaiyecilerimiz en zor şartlarda çalışıyor. Bu nedenle onlara en ileri teknolojilerle donatılmış cihazları ve ekipmanları sağlamak, bizim de boynumuzun borcudur."