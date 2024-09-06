İBB'den pazartesi günü kararı: Toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

İstanbul trafiğine yakın takip

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 9 Eylül pazartesi sabah saat 06.00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek. Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak.

Şantiyelerde çalışmalar bitirilecek

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak, mevcut çalışmalar okul açılış öncesinde tamamlanacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. Acil durumlar için 7/24 nöbetçi ekip bulunacak. Yol denetim ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Hasar görmüş altyapılara da anında müdahale edilecek.