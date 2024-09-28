İbrahim Güzel: 3600 ek gösterge için verilen söz 1 senedir tutulmadı!

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen ve Bizim Yerel Yönetimler Sendikası (BİZİM-SEN) ile Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) üyelerinin yer aldığı eylemde, gruptakiler adına basın açıklaması yapan Üni-Per-Sen Başkanı İbrahim Güzel, bazı meslek mensuplarına 3600 ek gösterge verilmediğini söyledi.

Yapılanın büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden Güzel, "2023'te yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi kararı siyasetin de verdiği söz olduğu halde aradan geçen 1 yılı aşkın süreçte bu konuda tek bir adım bile atılmamıştır" ifadesini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından bir süre slogan atıp dağıldı.