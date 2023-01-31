İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması  

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlnedirme yapar mı bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz.

F16 programı ve ön şart iddiaları

F16 programı ile ön şart deyimlerini biz de duyuyoruz. Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F16 programını hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisinde girerse biz kendi yolumuza devam ederiz. Biz milli güvenliğimizi sağlamak noktasında kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Biden yönetiminin niyeti ve arzusunu biliyoruz ama Kongre'de bir şekilde takılırsa buna göre değerlendirme yaparız.

Suriye ile görüşme ne zaman?

Henüz yeri ve tarihi belli değil. Biz İran'ın sürece dahil olmasından memnuniyet duyarız. Müzakerelerde İran'ın bulunması bize göre katkı sağlar. Dışişleri bakanlarımız görüşüyorlar ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'ya tank yardımları

Biz savaşın başından beri 'kazananı olmaz, Tabii ki toprakları işgale uğrayan Ukrayna'nın harekete geçmesi doğaldır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Fakat savaşın uzatılması da başka sorunları da beraberinde getiriyor. Acaba bu sorunu çözmenin yolu bu mudur? Bunu da sormamız gerekiyor.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü

Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla ilerlemesi yönünde telkin ediyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Her iki tarafı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Savaşta 1. yıla gireceğiz umarız daha da uzamaz. Zaten binlerce insanın ölümüne ve yıkıma sebep oldu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde bir çözümün gerekliliği kanaatindeyiz.