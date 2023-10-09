İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 148 zehir taciri gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti. 21 ilde 148 zehir tacirinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Operasyonlara ilişkin detaylar

İstanbul ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerince ortak yapılan 2 ayrı operasyonda, İstanbul'da 298 kilogram metamfetamin, 126 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda 13 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda 22 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 8 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda 45 kilogram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 1,8 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 812 kilogram kubar esrar ve 45 kilogram toz esrar ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığının 2 ayrı operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram kubar esrar, 11,5 kilogram skunk, çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 45 zanlı gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi, 36 zanlı yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarında 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 2 kilogram metamfetamin ve 2 bin 590 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarında 4,5 kilogram kubar esrar, çeşitli miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, 6 kilogram esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarda, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 38 kilogram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarında 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.