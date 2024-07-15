İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimiz unutulmaz bir destan yazdı

Çünkü bu millet iha­neti de hainlerin arkasında du­ranları da asla affetmedi. Do­layısıyla pusuların kurulduğu o kara gecede milletimiz bir kez daha unutulmaz bir destan yazdı.

Milletin verdiği dersten akıllanmayanlar sahnedeydi

Bu millet asırlardır düşmana ve hainlere karşı mücadelesini verip, anlı şanlı zaferlere im­za attı. Düşmana Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da gü­nünü defalarca gösterdi. An­lamayanlar, akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye ça­lışan alçaklar, bu kez 15 Tem­muz 2016’da sahnedeydi.

O karanlık gecede, milletimizin üzerine uçaklarla bomba yağ­dırdılar. Helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açtılar. Tank­larla üzerlerine yürüdüler. Gazi Meclisimize saldırdılar. Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire­si Başkanlığı gibi şehitler oca­ğı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına kinlerini kustular. Sanki Türkiye, işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı.

Hainler milletin korkup si­neceğini sandı. Sandılar ki şan­lı bayrağımız mahzun kalacak­tı. Sandılar ki ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, asla öyle olmayacaktı.

O hainlerin bir hesabı varsa, Al­lah’ın da bir hesabı vardı. Kalp­leri vatan aşkıyla çarpan kah­ramanların, koca yürekli kor­kusuzların geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. En kri­tik anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp, “Halkın gücünden daha bü­yük güç tanımadım ben bugü­ne kadar” sözlerinden sonra yüz binlerce cesur yürek mey­danlara koştu. Vatanına, milli iradesine sahip çıktı. Liderinin arkasında durdu.

Eşinden helallik isteyen, evladıyla vedalaşanlar, bu vatan sizi asla unutmayacak

Kimi yavrusunun önüne be­denini siper etti. Kimi kızı­nı kurtarıp kendisini şehit et­ti. Kimi son telefon konuşma­sında eşinden helallik istedi. Aziz vatanın 252 evladı şeha­dete ulaşırken, 2 bin 740 insa­nın da gazilik onuruna erişti. Bu vatan hepinizi sonsuza ka­dar minnetle anmaya devam edecek.

Ben 15 Temmuz’da Gazian­tep Valisi olarak görev yaptım. Hatırlayacağınız üzere Gazi­antep, Milli Mücadele ruhu­nun öncüsü, meşalesi bir şe­hirdi. Cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağı­mızdan, vatan aşkından, ‘iman dolu göğsü gibi serhaddinden’ alan milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi. O gün bir kez da­ha gördük ki bu milletin bağ­rından nice Karayılanlar, Ka­ra Fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çı­kar. Bu ruhu dünyadaki hiçbir millete göremezsiniz. İşte Tür­kün iman dolu kudreti de tam da buradan gelir.