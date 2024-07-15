İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimiz unutulmaz bir destan yazdı
Türk milleti, büyük hasletleri olan, tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir millettir. Türk milletinin metanetli, acıyı bal eylemesini bilen, merhametli, mazlumun yanında olan, darda olanın yardımına koşan dayanışmacı ruhu, kendisini 15 Temmuz gecesi bir kez daha gösterdi.
Çünkü bu millet ihaneti de hainlerin arkasında duranları da asla affetmedi. Dolayısıyla pusuların kurulduğu o kara gecede milletimiz bir kez daha unutulmaz bir destan yazdı.
Milletin verdiği dersten akıllanmayanlar sahnedeydi
Bu millet asırlardır düşmana ve hainlere karşı mücadelesini verip, anlı şanlı zaferlere imza attı. Düşmana Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da gününü defalarca gösterdi. Anlamayanlar, akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye çalışan alçaklar, bu kez 15 Temmuz 2016’da sahnedeydi.
O karanlık gecede, milletimizin üzerine uçaklarla bomba yağdırdılar. Helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açtılar. Tanklarla üzerlerine yürüdüler. Gazi Meclisimize saldırdılar. Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına kinlerini kustular. Sanki Türkiye, işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı.
Hainler milletin korkup sineceğini sandı. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, asla öyle olmayacaktı.
O hainlerin bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. En kritik anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp, “Halkın gücünden daha büyük güç tanımadım ben bugüne kadar” sözlerinden sonra yüz binlerce cesur yürek meydanlara koştu. Vatanına, milli iradesine sahip çıktı. Liderinin arkasında durdu.
Eşinden helallik isteyen, evladıyla vedalaşanlar, bu vatan sizi asla unutmayacak
Kimi yavrusunun önüne bedenini siper etti. Kimi kızını kurtarıp kendisini şehit etti. Kimi son telefon konuşmasında eşinden helallik istedi. Aziz vatanın 252 evladı şehadete ulaşırken, 2 bin 740 insanın da gazilik onuruna erişti. Bu vatan hepinizi sonsuza kadar minnetle anmaya devam edecek.
Ben 15 Temmuz’da Gaziantep Valisi olarak görev yaptım. Hatırlayacağınız üzere Gaziantep, Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdi. Cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, ‘iman dolu göğsü gibi serhaddinden’ alan milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi. O gün bir kez daha gördük ki bu milletin bağrından nice Karayılanlar, Kara Fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çıkar. Bu ruhu dünyadaki hiçbir millete göremezsiniz. İşte Türkün iman dolu kudreti de tam da buradan gelir.