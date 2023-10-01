İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısında iki polis yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde yer alan bakanlık binasının yakınında bugün şiddetli bir patlama meydana geldi. Peşi sıra da silah sesleri duyuldu.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, gözler resmi açıklamaya çevrildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, saat 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu kaydetti.

"Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" bilgisini veren Yerlikaya, şunları ifade etti: "Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."