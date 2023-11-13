İddia: Kılıçdaroğlu vakıf kuracak, çalışma ofisleri açacak

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi açacağı belirtilmişti.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu, bugünlerde yeni bir vakıf kurmanın hazırlığını yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlarıyla birlikte, faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralmayı değerlendirdiği de öğrenildi.

'İki kentte ofis'

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak.

Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.

Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak.