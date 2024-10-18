İddianame kan dondurdu... Yenidoğan çetesinin hangi hastanelerde çalıştığı ortaya çıktı!

Türkiye, son yılların en büyük sağlık skandalı olan 'yenidoğan çetesini' konuşuyor. Peki kim bu yenidoğan çetesi, yenideoğan çetesi hangi hastanelerle çalıştı?

Yenidoğan çetesinin, para için 12 bebeğin ölümüne neden olduğu iddia ediliyor. Çete, aileleri kandırarak devlet hastanelerinde doğan bebekleri, daha iyi bakım vs gibi vaatlerle özel hastanelere sevk ediyor. Burada yetersiz bakım gören ve tedavi alamayan bebekler hayatını kaybediyor. Doktorun olmadığı, hemşirelerin tedavi uyguladığı bebekler hastanede ne kadar kalırsa çete o kadar para kazanıyor.

Aileler bebeklere yaklaştırılmadı

Aileler ise bebeklerinin yanına yaklaştırılmıyor, bebeklerin yoğun bakımda olduğu ve iyileştiği söyleniyor. Birkaç hafta sonra bebeklerinin ölüm haberini alan aileler büyük acı ve şok yaşıyor.

İstanbul'da girmedikleri hastane yok

İddianameye göre yenidoğan çetesinin lideri doktor Fırat Sarı ve yöneticisi devlet hastanesi doktoru İlker Gönen. Çete İstanbul'daki çeşitli hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmelerini devralıyor. Sayıları 10'u geçen ve Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Avcılar'daki bu hastanelerde hemşireler kendilerini doktor olarak tanıtıp hizmet veriyor.

İddianameye göre yenidoğan çetesinin çalıştığı hastaneler şöyle:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi.

Hemşireler doktormuş gibi çalıştı

Hemşireler bebeklere doktormuş gibi müdahalede bulunurken, yenidoğan yoğun bakımları kapasitenin üzerinde dolduruluyor, hemşireler usule aykırı epikriz raporları yazıyor.

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır gösterdiği, daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği, hasta yakınlarından fazladan para alındığı ve kârın sağlık çalışanı örgüt üyelerine paylaştırıldığı belirtiliyor.

Bebekleri kategorize edip ölüme terk ettiler

Çetenin ele geçirilen dijital materyallerinde "kötü hasta değerleri, iyi hasta değerleri" gibi şablonlar bulunurken, bebeklerin kan değerlerine, enfeksiyon olup olmadığına dair tahlil ve tetkik yapılmıyor. Bakıma muhtaç bebekler ailelerinden koparılarak ölüme terk ediliyor. Hemşireler bebekleri 'iyi' ve 'kötü' olarak kategorize ediyor. Tüm raporlar şablon olarak tek elden hastane dışında yazılıyor.

'Çocuğu öldür!'

​​​​​​​Reyap Hastanesi'ndeki bebeklerle ilgilenen hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında, Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür. Elli satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği ortaya çıktı.

582 yıl hapis talebi

Kan donduran yenidoğan çetesine yönelik soruşturma tamamlanırken, 2 doktorun 582 yıla kadar hapsi istendi. Şu ana kadar 22 çete üyesi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.