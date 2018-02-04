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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulu nedeni ile İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şunlar:

İDO

12:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

12:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Kaynak: DHA

İDO deniz ulaşımı iptaller BUDO

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