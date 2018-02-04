İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal
Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulu nedeni ile İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şunlar:
İDO
12:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
12:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
Kaynak: DHA