İETT filosuna 375 yeni otobüs katıldı

06 Haziran 2018

Yerli firmalardan BMC tarafından üretilen 375 otobüs, İETT'nin araç filosuna katıldı.

Otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla İETT İkitelli Otobüs Garajında düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT'nin ulaşımda lokomotif kuruluşları olduğunu söyledi.

İETT'nin Büyükşehir Belediyesi adına çok önemli hizmeti yerine getirdiğini vurgulayan Uysal, "İETT, ulaşım araçlarını modernize etme ve İstanbul halkına daha iyi hizmet verme ve yolculuğu daha konforlu yapma adına filosunu yenileme çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarda önemli bir mesafe alındı. Geçmişte araçlarımızın yaş ortalaması 15 civarında iken filoları yenileme ile birlikte bu yaş ortalaması 5,9'a düştü. İETT'nin toplamda 3 bin civarında aracı vardı, 3 bin 375 oldu. Yüzde 14 ilave araç koyuyoruz. Bunlarla 39 ilçemizde hizmet verilecek." diye konuştu.

Mevlüt Uysal, şöyle devam etti:

"Sadece bugün almış olduğumuz 375 otobüsle İETT filomuzun yaklaşık olarak yüzde 14'ünü sıfırlamış oluyoruz. Gerçekten İETT, konfor ve yolculuğu rahat geçirme adına otobüslerimizi önemli ölçüde yeniledi. Bunu devam ettireceğiz. Kamu olarak araçlarımızdaki konforu özel sektördeki araç konforunun önüne geçirmek durumundayız."

Filolarını yenilerken mevcut araçları doğrudan hurdaya çıkarmadıklarını dile getiren Uysal, "Bu araçlarımızı bakımdan geçiriyoruz. Eksikliklerini gideriyor ve bunları kardeş şehir olan belediyelere veriyoruz. Bu konuda Afrika'da birçok ülkeye araç gönderdik. Balkanlara ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelere de bu araçları gönderdik." ifadelerini kullandı.

Uysal, alınan araçların tamamının yerli olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu araçların tamamında standart karakutu var. Geçmişte karakutu sadece uçaklarda vardı. Artık İETT otobüslerimizde de var. Bu araçlarımızda ayrıca araçların güzergahına bildiren ekranlar bulunuyor. Araçların tamamında internete bağlanma imkanı sağlayan WİFİ ve cep telefonlarını şarj etmek için USB portlar var. Bütün araçlarımız engelli erişimine imkan sağlıyor. Bu araçlar, ilçelerdeki hatlara dahil edilecek. Vatandaşlarımız, bugün hizmete aldığımız bu sıfır araçlarla bayram gezisine çıkabilecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a bir otobüs maketi hediye etti.

Daha sonra bir araca binen Uysal, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA