İETT, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? (6 Ekim Pazar 2024 İstanbul'da Toplu Taşıma Neden Ücretsiz?)
İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolar bugün ücretsiz. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolaysıyla bugün toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'lar ile 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edilebilecek.
Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle İstanbul'daki otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.
Hangi ulaşım araçları ücretsiz?
İstanbul'da 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
Hangi hatlar ücretli?
Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarındaki yolculuklar bugün ücretli olacak.