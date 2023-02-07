IFRC, Türkiye ve Suriye'deki depremler dolayısıyla 70 milyon frank destek kampanyası başlattı

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay ve Suriye Arap Kızılayının depremden etkilenenleri desteklemek için harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, Suriye Arap Kızılay'ı ile Suriye'de vatandaşları desteklemek için 20 milyon İsviçre Frangı, Türk Kızılay ile de Türkiye'de depremden etkilenenlere destek olmak için 50 milyon İsviçre Frangı tutarında iki uluslararası başvuru başlatılacağı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, Türk Kızılay kurtarma ekiplerinin en çok etkilenen bölgelere ve enkaz altında kalanların olduğu yerlere ulaştığı ifade edildi.

Türk Kızılay ekiplerinin depremden en çok etkilenen 10 ilde konuşlandığı belirtilen açıklamada, ekiplerin, yaralıları ve tahliye edilenleri desteklemek için gıda stokları, çadır ve battaniye gibi temel yardım malzemeleri temin ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin aynı zamanda psikolojik destek, sıcak yiyecek ve temel yardım malzemelerinin yanı sıra ulusal kan ve plazma stoklarını da bu bölgelere ulaştırdığı ifade edildi.

Suriye'de ise Suriye Arap Kızılayının depremzedelere yönelik yardım ve destek çalışmaları aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, "Bu deprem akıl almaz bir hasara neden oldu. En büyük korkumuz gerçek oluyor. Bu mücadelede her dakika önemli." ifadelerini kullandı.

Castellanos, ağır kış koşullarının durumu daha da zorlaştırdığını ve birçok insan için dayanılmaz hale geldiğini belirterek, özellikle uzun süredir savaşın sürdüğü, evini ve sevdiklerini kaydeden Suriye'deki insanların desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.