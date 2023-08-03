İGSAŞ, depremzedeler için yaşam kentin kurulumunu gerçekleştirdi

Belma A.ÖZGEN

Açılış töreninde konuşan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Hatay’a bir gübre fabrikası kuracaklarını da söyledi. İGSAŞ olarak afetin ilk gününden bu yana çalıştıklarını söyleyen İlkay Ünal, “AFAD’ın destekleriyle İGSAŞ Yaşam Kenti’mizin yapımını tamamladık. Aramızdan ayrılan insanları geri getirmemiz mümkün değil ama acılarımızı ve kayıplarımızı dayanışmayla hafifletebileceğimize inanıyorum.

Deprem bölgesinin yeniden kalkınması için Hatay'a bir gübre fabrikası kurma kararı aldık. Çünkü en önemli konunun istihdam ve yeni iş imkânları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yakın zamanda fabrikamızın üretime geçmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.