İHA ve SİHA’lar için ülkeler sıraya girdi

“7. Tematik Kış Kampları” kapsamında Ankara Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen Diplomat Akademi Kampı’nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilere güncel konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Varank, Türkiye’nin üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin 254 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke olduğunun altını çizen Varank, “İhracatımızın yüzde 95’ini de sanayi ürünleri oluşturuyor. Türkiye’nin bu üretim altyapısı, hem bölgesinde hem dünyada Türkiye’yi farklı bir konuma taşıdı. Şu anda bütün global markalar Türkiye’ye gelip yatırım yapmak istiyor” dedi.

Türkiye’nin, savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Varank, “İHA ve SİHA’larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda. Biz doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA’larda bir numaralı ülke konumuna geldik” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye’yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istediklerini kaydeden Varank, “Türkiye’nin Otomobili’nin elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde bize gülenler oldu. Bugün geldiğimiz noktada bütün dünya elektrikli otomobillerde ‘Eyvah geç kaldık’ diyor. Biz her alanda doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Hürjet’te motor çalıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet’teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi. Demir paylaşımında, “Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta” ifadelerini kullandı.