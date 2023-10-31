İHH'dan 'İncirlik üssüne yürüyelim' çağrısı

Vakfın Fatih'teki merkezinde "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" çağrısıyla yapılan basın toplantısında konuşan Yıldırım, ABD'nin dünyadaki askeri varlığının yer aldığı bir harita göstererek, bunun Türkiye'nin işgal edilme haritası olduğunu, ABD'nin işgal etmek için Türkiye'nin etrafını tamamen çevirdiğini öne sürdü.

Şu andaki meselenin Filistin değil dünyanın işgal edilmesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Mesele, dünyanın işgal edilmesi meselesidir. Siyonistler tarafından işgal edilen Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin Avrupa devletlerinin kurtuluş mücadelesinin başlangıç dönemidir bu dönem." değerlendirmesini yaptı.

Çağrı yaptı

Yıldırım, cuma günü Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne yürüyüş başlatacaklarını belirterek, "Biz İncirlik Üssü'ne doğru gideceğiz yüz binlerce insanla. Türk halkı ayağa kalkın, binlerce insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın, yatmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak." ifadelerini kullandı.

'Otobüslerle gelin'

İnanan ve inanmayan merhamet sahibi her insanın savaşa karşı tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Siyonistlere karşı hepinizle beraberiz. Zulüm size gelirse karşısında olacağız, din, dil, ırk ayrımı yapmadan. Sizler de bu ayrımı yapmadan şu anda Filistin halkının yanında yer alacaksınız. Ama İsrail'e dur demek yeterli değil. Netanyahu durmayacak. Çünkü Netanyahu zaten Hitler. Üçüncü Dünya Savaşı'nı istiyor. Hitler'in patronu Amerika yöneticileridir. O nedenle İncirlik Üssü'ne yürüyeceğiz. Türkiye'nin her tarafından, ilçesinden, mahallesinden, arabalarınızla yürüyerek, otobüsler tutarak. Siz gelemiyorsanız otobüs parası verin, insanları oraya koyun. O İncirlik Üssü'nün etrafını kuşatalım."

Tüm dünyaya seslendi

Yıldırım, 3 Kasım Cuma günü İstanbul'dan hareket edeceklerini dile getirerek Adapazarı, Ankara ve Konya gibi illere uğrayacaklarını, buralarda basın toplantıları yapacaklarını, ateşkes olmazsa dünya halklarının hepsini ABD üslerine karşı yürüteceklerini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde savaşın durması için eylem yapanlara teşekkür eden Yıldırım, "Tekrar bir 86 kuşağı rüzgarı estirelim. Tekrar halklar olarak kardeşliğimizi ilan edelim. Tekrar siyonizme ve emperyalizme karşı birlikte harekete geçelim. Siyonizmin başı kimdir? Şu anda Amerika'yı işgal edenlerdir. Ama gördüğüm kadarıyla Avrupa'yı işgal edenler de var." şeklinde konuştu.