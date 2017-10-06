IKBY, Türkiye'den askeri operasyon beklemiyor

06 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ve İran'ın yürüttüğü yakın diplomasiyi normal karşıladıklarını belirtti.

BBC Türkçe Servisi'ne konuşan Sözcü, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve saygı duyduklarını belirterek, "Askeri açıdan karşı karşıya gelinmeyeceğinden eminiz. Biz bela aramıyoruz. İstikrar, dostluk ve daha fazla karşılıklı anlayış istiyoruz" diye konuştu.

"Sınır kapılarına Peşmerge takviyesi yapacak mısınız?" sorusuna cevap veren Sözcü, "Her ne kadar bazı birliklerimiz DEAŞ'a karşı cephede olsa da güvenlik ihtiyacı durumunda gönderecek yeterli gücümüz var. Türkiye ile 350 kilometre sınırımız var ve ne onlar ne biz her 10 metreye bir asker dizebiliriz. Bu gerekli de değil. Çünkü Türkiye'ye karşı bir hareketimiz yok ve Türkiye'den de askeri operasyon beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Safin Dizayi, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak ise "Halkın yüzde 92'si bağımsızlık için oy verdi. Hiç kimse, hiçbir parti ya da başkan bunu iptal edemez" dedi.

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin referandumun zamanlamasına yönelik eleştirilerine yanıt veren Dizayi, "Referandum yapacağımızı duyurduğumuz tarihten 25 Eylül'e kadar 3.5 aylık süre vardı. Sadece bir ay önce ABD, Avrupalılar ve BM bize zamanın uygun olmadığını söylemek için sahneye çıktı. Biz de şunu soruyoruz: Doğru zaman ne zaman?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA