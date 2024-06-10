İki ekmek bir tabanca! Bakkaldaki silah ticaretine tutuklama çıktı
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir bakkala polis tarafından baskın yapıldı. Baskında çok sayıda silah ve fişek bulundu. Dükkanda silah ticareti yapan bakkal tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi M.G.'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.
Şüpheli M.G.'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.