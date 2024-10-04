İki kadını öldürdü, Fatih'teki surdan atlayıp intihar etti
İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki bir erkek surlardan atlayarak intihar etti. Zanlının intihardan önce 30 dakika arayla yaşıt iki genç kadını öldürdüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis ekiplerinin bir kişinin İstanbul'un Fatih ilçesindeki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu, S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.