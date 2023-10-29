İkinci yüzyılda da var olmayı sürdüreceğiz
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bırakmanın onurunu yaşarken, ikinci yüz yıla girmenin de heyecanı içindeyiz. Bizler 100 yılda Cumhuriyet’in bize sağladığı değerler ile bir konuma geldik.
Mehmet Ali Kasalı / BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bırakmanın onurunu yaşarken, ikinci yüz yıla girmenin de heyecanı içindeyiz. Bizler 100 yılda Cumhuriyet’in bize sağladığı değerler ile bir konuma geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde bugün ülke olarak dünya sahnesinde varız ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak ikinci yüzyılda da var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülke insanlarının daha refah içinde yaşadığı ve büyüyen ekonominin her kesimi mutlu ettiği bir yapıyı kurmamız gerekiyor.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında toplumu her alanda geriye götüren enflasyonun artık bu ülkenin gündeminden kesinlikle çıkarılması gerekiyor. Piyasalarda sürdürülebilir güvenin tesis edilmesi şart. Dengeli bir büyüme ile toplumun tüm kesimlerinin refahtan pay almasını sağlayıp, ikinci yüzyılda huzurlu, mutlu ve dünyada her alanda söz sahibi olan bir ülke haline gelebiliriz. İkinci yüzyılımızda hep birlikte bu hedeflerimizi hayata geçirecek bir ortamın oluşturulması için hep birlikte çalışacağız.