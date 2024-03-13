İletişim Başkanlığı: Mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyin
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi!nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şöyle dendi:
"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."
📌Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 13, 2024
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.… pic.twitter.com/XBbQzsZeoC