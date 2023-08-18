İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmek istediğine dair çıkan iddialara yanıt verdi.
Haber Merkezi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."