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İliç'te son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden birinin dana cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.

116 gün geçti

Liç kaymasından 116 gün sonra dün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün yapılan çalışmalarla birlikte son işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İşçilerin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.