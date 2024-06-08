İliç'te son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden birinin dana cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Merkezi
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Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.
116 gün geçti
Liç kaymasından 116 gün sonra dün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün yapılan çalışmalarla birlikte son işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
İşçilerin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.