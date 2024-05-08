İlk kez sergilenen PARS konfigürasyonu ilgi odağı oldu

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere, müttefik ülkelerin orduları için paletli ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, istihkam araçları ve kule sistemlerini ihtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi şekilde tasarlayıp üreten, modernizasyon faaliyetleri yürüten ve tüm ürünleri için müşteri odaklı garanti ve saha destek hizmetleri sunan FNSS, geliştirdiği bu araçları kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak farklı yeteneklerle donatıyor.

FNSS, bu kapsamda geliştirdiği PARS III 6x6 Ateş Destek Aracı'nı ilk kez Malezya'daki Defence Service Asia Fuarı ve Konferansında (DSA) sergiledi.

TEBER-II 30/40 milimetre Uzaktan Komutalı Kule entegreli PARS III 6x6 aracının yanı sıra SANCAK 30 milimetre Uzaktan Komutalı Kulesi fuarda tanıtıldı.

Fuar süresince FNSS'i standını Malezya Başbakanı, Malezya Savunma Bakanı, Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı, Zırhlı Birlikler ve Piyade Birlikleri Komutanları ile Malezya Eyalet Sultanları ziyaret etti.

İlk kez sergilenen PARS 6x6 Ateş Destek Aracı ile ilgi odağı haline gelen FNSS, bugüne kadar Malezya Kara Kuvvetlerinin paletli ve tekerlekli tüm zırhlı muharebe araçlarını temin eden ve bu ülkeye önemli ölçüde teknoloji transferi gerçekleştiren tek Türk firması olarak da öne çıkıyor. FNSS, bu başarılarına PARS III 6x6 Ateş Destek Aracı'nı eklemeyi hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Filipinler, Suudi Arabistan, Umman, Endonezya, Bahreyn gibi dost ve müttefik ordu envanterlerine çeşitli araçlar kazandıran FNSS, gerçekleştirdiği teknoloji transferi programları ve bakım onarım hizmetleri ile bugüne kadar 2,5 milyar doların üzerinde ihracat başarısı yakaladı.

PARS III'ün yeni konfigürasyonu ve özellikleri

25 ton ağırlığa sahip PARS III 6x6 Ateş Destek Aracı'nda, dizel bir motor yer alıyor. Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen araç, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor, 70 cm yüksekliğindeki dik engelleri ve 175 cm uzunluğundaki hendekleri geçebiliyor.

Motor yerleşimi ve dengeli tasarımı sayesinde araç, birbirine çok yakın aks yüklerine sahip bulunuyor. Bu tasarım yaklaşımı araca, gevşek ve yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandırıyor. Aracın her aksındaki diferansiyeller gerektiğinde kilitlenebiliyor. Merkezi teker şişirme sistemi yeteneği ise farklı arazi koşullarında sürücüye lastik basınçlarını ayarlama imkanı veriyor.

Sınıfındaki en yüksek teker gezinme hareketine sahip tam bağımsız hidropnömatik süspansiyon sistemi, PARS III 6x6 ADA'ya farklı yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlıyor.

Azami 9 personelin yerleştirilebildiği araçta, kapı/kapaklar, personel koltukları, makineli tüfek tutucuları ve iç aydınlatma elemanları, araç personelinin de konforunu sağlayacak şekilde tasarlandı.

800 kilometre üzerinde menzili olan PARS III 6x6, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip bulunuyor. Acil durumlara karşı zırh altında yedek yakıt tankı da yer alıyor. Tekerleklerin içine yerleştirilen katı diskler ise araca patlak lastikle yol alabilme imkanı sağlıyor.

PARS III 6x6'nın gövdesi, modüler tasarıma sahip zırh sistemleri sayesinde kullanıcı tarafından istenilen koruma seviyesine getirilebiliyor. Gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç için özel geliştirilen mayın korumalı koltuklar, personeli yüksek seviyeli mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlandı.