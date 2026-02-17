İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

11 ayın sultanı Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Tarih yaklaştıkça aramalar da sıklaşıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar ilk sahur ve ilk iftar saatlerini sorguluyor. Yoğun şekilde "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.

Başkent Ankara'da ilk sahur 19 Şubat saat 06.06, ilk iftar 18.35'te yapılacak. İstanbul'da ilk sahur 06.22, ilk iftar 18.49; İzmir'de ise ilk sahur 06.29, ilk iftar 19.00'da yapılacak.

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk teravih ne zaman?

İlk teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir önceki akşam, yani 18 Şubat yatsı namazından sonra kılınacak.

İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08

Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52

İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15