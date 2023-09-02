İlk yerli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bozankaya A.Ş tarafından üretilen “Yerli ve Milli Sürücüsüz İlk Metro Aracının Teslim Töreni”ne katıldı. Uraloğlu, törendeki konuşmasında, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve milliliği ön planda tuttuklarına dikkati çekerek, ülkenin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, “Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur” dedi. Uraloğlu, her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçlık ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlandığını belirterek, “Kalan diğer 6 seti de 2’şer set halinde, ekim ayından itibaren, 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, bin 476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranı ile imal edilmiştir” diye konuştu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda, Bakanlığın destekleri, ASELSAN’ın işbirliğiyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını dile getiren Uraloğlu, burada edinilen deneyimlerle metro inşalarında yeni bir döneme girdiklerini anlattı. Uraloğlu, TÜRASAŞ’ı Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerinin altını çizerek, “Uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz” dedi.