İmamoğlu ailesiyle sandık başında: 'Bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.

İmamoğlu, oy kullanacağı sandığa eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte geldi. Yoğun ilgi gösterilen İmamoğlu, oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, seçimlerde dileğinin hiçbir sıkıntının yaşanmaması ve kim seçildiyse sonucun ilanıyla göreve başlanması olduğunu ifade etti.

"Oy, demokrasimizin kutsal hakkıdır. Bu hakkın korunması şarttır" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun korunmasıyla ilgili kurallar nettir ama ne yazık ki Türkiye'de bu konuda eksiklikler olduğu için bu konu vatandaşlarımızla birlikte yürütülmektedir. Bugün benim için duygusal bir gün çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Hiçbir ilçesi birbirinden ayırmadan, partizanlığı öne koymadan hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırdıysam af dilerim, hakkını helal etsin. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Dilerim 16 milyon insanımız da helalleşiriz. Son olarak; bu akşam koordinasyon olarak İl Başkanlığımızda sonucu takip edeceğim. Sandık başkanı olan yetkililerinin en doğru şekilde yönetmesini diliyorum."