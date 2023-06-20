İmamoğlu: Bütün muhalefetin özeleştiri yapması şart

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Söğütlüçeşme-Yenidoğan metro hattının hayata geçirilmesi için tanıtım toplantısı sonrasından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

CHP içindeki değişim tartışmalarına değinen İmamoğlu, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır" diye konuştu.

Değişime dair yakın bir süreçte açıklama yapabileceğini belirten İmamoğlu, "Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bunun bir usulü vardır. Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz, milletimiz ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zaman en doğru üslupla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmam. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Geç olmadan paylaşmak zorundayım. doğru zaman olmak zorunda. Buna yönelik çalışmalar sürüyor."