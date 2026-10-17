"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 7 sanığa tahliye

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada verilen aradan sonra tahliyeye ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmederek, tüm tutuksuz sanıkların "konutu terk etmeme" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.