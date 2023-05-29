İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor

Seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcılığına da aday olan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; 'Değişmeyen tek şey değişimdir'" mesajını paylaştı. İmamoğlu, "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye'nin şimdi ve hızlıca normalleşmeye gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Sevgili gençler umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin.

- Benzer bir hayal kırıklığı, bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin; her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; değişmeyen tek şey, değişimdir.

- Her sahada her ortamda değişim… Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün, 29 Mayıs. Bugün, İstanbul’un fethinin 570. Yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren Mehmet fethetti; Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.

"Herşey güzel olacak"

- Büyük Atatürk diyor ki; ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ İstanbul’da, benim gibi milyonlarca, Türkiye’de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı-dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelesine tanık oldum.

- Başta ‘demokrasi neferleri’ olan sizleri, çocukları, gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları, bugün saat 20.00’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570. Fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm Kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı paylaşacağız. Bana inanın; yolumuz uzun gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin: Her şey çok güzel olacak…