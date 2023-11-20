İmamoğlu, metrobüs yolundaki beton yolu deneyimledi

İmamoğlu, Beylikdüzü TÜYAP metrobüs son durağında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş'tan beton yol uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, beton yol uygulamasına 2022 yılı itibarıyla başladıklarını belirterek, bu yıl da 54 kilometreyi aşan bir kısmını tamamladıklarını söyledi.

Kalan kısmını da gelecek yıl bitireceklerini ifade eden İmamoğlu, "Böylelikle gördüğümüz metrobüs hattında, sadece köprüler ayrı bir imalat şeklinde yürütüldüğü için Haliç ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün dışında, tamamı beton yola dönüşmüş olacak." dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı'nın dün sosyal medyadan İYİ Parti'den İBB Başkan aday adaylığını açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Hayırlı olsun. Yani aday adayı olmak değerlidir, önemlidir. Suat Sarı da bizim için değerli ve geçmişten gelen deneyimleri üzerinden ve ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendisine." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da ve İstanbul'da ofis açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da ofisinin olması kadar doğal bir şey yok ama Genel Başkanımızın Türkiye çapında herhalde birkaç yüz tane ofisi vardır. Bizim ofisimiz de Sayın Genel Başkanımıza aittir, başka belediye başkanlarımızın da her il binası onun ofisidir. Hatta genel merkez dahi bu anlamda ofisidir. Bu bağlamda, bizim her mekanımızın onun ofisi olduğunu buradan duyurmak isterim."

İmamoğlu, daha sonra gazetecilerle Beylikdüzü TÜYAP'tan metrobüse binerek 13 durak boyunca beton yolu deneyimledi.​​​​​​​