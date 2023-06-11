İmamoğlu’ndan CHP için değişim açıklaması

Haliç Su Sporları Merkezi açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP için yeniden değişim vurgusu yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"- Kişilere bağlı değil, ortaya koyduğunuz görüşle başarı elde edebilirsiniz. Devlet yönetimi ve bir şehrin yönetimi noktasında bir sistem tarif ediyoruz. Bu sistem milletimizin zihnine nakşediyor. Biz ülkemize bir sistem vadediyoruz. Bu bir değişimdir. Bu kalıcı bir değişimdir.

- Çok yönlü bir süreçten bahsediyoruz. İstanbul bunun odağıdır. Ben iddia ediyorum, İstanbul halkı bizi yüzde 60'ların üzerinde destekliyor. Kişiye bağlı değil. Siyasetin de bu anlamda bir modele ve geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttı. Bu inşanın, bu demokrasi anlayışının Türkiye'de neleri eksik yaptık diye bakarak geleceğe daha umutla bakışı, muhalefetin irdelemesi gereken alan olduğun düşünüyorum.

- Ben bu değişimi var etmenin; başta kendi partim olmak üzere, bütün muhalefet için elzem olduğunu ifade etmeye devam ediyorum.

- Ben idealleri ile yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partinin de adım atmasını asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim.

- Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, bir takım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Bunun parti içinde tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gereken kısmını partim ile paylaştım, paylaşmaya devam edeceğim."