İmamoğlu'nun kampanya mimarı Necati Özkan konuştu: Bu ezip geçen bir tsunami, dönüşü yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasının direktörü olarak görev yapan Necati Özkan, DW Türkçe’den Gülsen Solaker’e konuştu. 31 Mart Yerel Seçimleri başarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, İstanbul kampanyasının nasıl yürütüldüğüne ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

'İmamoğlu çalışmıyor algısı'

* Türkiye'deki kurulu medya 2019'da İmamoğlu seçimleri kazandığı günden bugüne aynı şeyi söylüyordu; İmamoğlu hiçbir iş yapmadı, çalışmadı, iyi bir başkan değil, İstanbul geriledi, tatil yaptı vb. gibi. Biz bu algının vatandaş tarafından pek de tutulmayacağını, vatandaşın bunu pek de dikkate almayacağını varsayıyorduk ama Ağustos başında yapılan bir araştırma bize gösterdi ki İstanbul'daki seçmenlerin yüzde 50'ye yakını buna inandırılmış. Dolayısıyla bu algının değiştirilmesi ve gerçeğin iletişiminin yapılması gerekiyordu.

Necati Özkan, kamuoyunda en çok sorulan soruların başında gelen “AKP mi kaybetti, CHP mi kazandı” sorusuna “Bunun cevabı çok net, CHP kazandı” şeklinde yanıt verdi ve şöyle devam etti:

* Şunu söylemek elbette çok doğru bir şey değil; bu seçimin kazanılmasının yegâne nedeni CHP içerisinde yaratılan değişim ve bizim yönettiğimiz kampanyadır. Elbette başka faktörler de var; vatandaşların ekonomik krizle ilgili yaşadığı acılar, fakirleşmenin daha derinleşmesi gibi. Ekonomi elbette önemli faktörlerden bir tanesi. Ya da AK Parti seçmenlerinin küçük de olsa bir bölümünün sandığa gitmemiş olması elbette ki bir faktör.

'Bu tam bir tsunami'

“Seçmen iktidarı yerel seçimde uyardı ama genel seçim olsaydı oyunun rengi farklı olurdu söylemine katılıyor musunuz” sorusuna Necati Özkan’ın yanıtı şöyle oldu:

* Her şeyden önce bu bir uyarı olsaydı kantarın topuzu bu kadar kaçmazdı. Yani uyarı dediğiniz şey, CHP'nin örneğin İstanbul'da 14 ilçesi varken ona 16 ilçe vermek, AK Parti'nin 25 ilçesi varken onu 20'ye düşürmek falan gibi bir şekilde olur. Bu tam bir tsunami. Yani bu bir dip dalga falan bile değil. Bu ezip geçen bir tsunami. Ve bunun geri dönüşü yok. Çünkü vatandaş artık bir tercih yaptı ve bu tercih stratejik bir tercih. Bu tercihin geri dönüşü olamaz.

* Size çok iddialı gelebilir ama bu en az üç dönemlik CHP iktidarının başlangıcıdır. CHP en az üç dönem bu ülkeyi yönetecek bundan sonra, göreceksiniz.

* Eğer seçilen belediye başkanları aynen Ekrem İmamoğlu gibi herkesi kapsayan, herkesi kucaklayan, her alanda doğru işler yapan, israf etmeden kamu kaynaklarını doğru kullanan, vicdanlı ve projeci, icracı birer yönetim olduklarını gösterebilirlerse CHP'nin en az üç dönemlik iktidarın önünde kimse duramaz ve bu iktidar daha da uzun sürebilir.

İmamoğlu kibirli bir insan mı?

Necati Özkan “Ankara kulislerinde yıllardır İmamoğlu’nun "kibirli" olduğuna dair bir inanış dolaştırıldı. İmamoğlu kibirli bir insan mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* Bu geçmişte var olan yapının devamını isteyen, ancak bu sayede siyasette olabilen küçük bir azınlığın kasıtlı olarak yarattığı bir algı.

* Ekrem Bey son derece mütevazı, herkesin sesine kulak veren, kimseye herhangi bir şeyi emretmeyen, tam tersine herkesin sesinden beslenen, herkesin sesini dinleyerek kararlar alan, benim görebildiğim kadarıyla en mütevazı siyasetçilerden bir tanesi.

* Dediğim gibi bunu yapanlar artık dünde kaldı, yoklar. Dolayısıyla bu alınan sonucun bunu yapanların artık parti yönetiminden gitmiş olmasının da bir sonucu olduğunu hepimizin biliyor olması lazım.