İMEAK Başkanı Vedat Doğusel: 1 Mart yas günüdür

Belma A. Özgen

1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yapan Üsküdar vapurunun şiddetli rüzgar nedeniyle Derince yakınlarında batması, 392 vatandaşımızın boğularak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Yaşanan bu elim olay, sivil denizcilik camiamızın en büyük kazası olarak kayıtlara geçti.

Facianın yaşanıldığı tarihlerde, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde lise düzeyinde eğitim veren okulların olmaması, bunun yanı sıra kara ulaşım vasıtalarının yetersizliği, vatandaşlarımızı ulaşım tercihi olarak deniz yoluna yöneltmiştir.

Büyük çoğunluğu o gün eğitimlerini tamamlayan İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileri ile vatandaşlarımızın oluşturduğu 1 Mart 1958 tarihindeki deniz yolculuğu, yaşanılan kaza ile hafızalarda hiç silinmeyecek izler bırakmıştır.

İşte bu nedenle; gerek ülkemiz, gerekse Kocaeli, 1 Mart gününü hüzünle hatırlayacağı bir tarih olarak hafızalara kazınmıştır.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bizler; 65 yıl önce kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarken, bu tür acı olayların tekrar yaşanmamasını diliyoruz.”