IMF, 5 yıllık küresel büyümenin yüzde 3 olmasını bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, önümüzdeki beş yıl için yıllık yüzde 3 civarında küresel büyüme beklediklerini söyledi.

Georgieva, bunun sermaye akışlarını baskılayabilecek yaklaşık yüzde 3,8'lik tarihsel ortalamaların çok altında olduğuna işaret etti.

Georgieva, özellikle gelişmekte olan piyasalardaki hükümetlerin, borcu kontrol altında tutmak ve enflasyona yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırması gerekeceğini belirtti.

IMF Başkanı, "Enflasyon devam ettikçe finansal koşulların daha da sıkılaştırılmasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bunun sermaye akışları üzerinde etkisi olabilir." dedi.