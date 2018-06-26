İnce '81 ile teşekkür'e gidecek
Muharrem İnce, seçimler öncesinde gidemediği yerlerden başlayarak Tüm Türkiye'ye teşekkür etmek amacıyla 81 vilayeti ziyaret edeceğini duyurdu.
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64'ünü alarak ikinci olmuştu.
İnce bugün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
İnce'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim.