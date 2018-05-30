İnce: Arkadaşına sesin çıkmıyor, bana dava açıyorsun

30 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırşehir mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki 'Pensilvanya' polemiğine ilişkin konuştu.

"Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor, ona sesini çıkarmıyorsun da, bana niye ses çıkarıyorsun?" diyen İnce, "Sırayla açıklayacağım, mermilerimin hepsini kullanmam. Biraz acı çeksin. Merkez Bankası'nda yanlış olur, Muharrem İnce'de yoktur. Bir şey söylüyorsam o vardır, işkembe-i kübradan atmam. Altını doldururum. Bu 25 günde İnce hastalığa tutulabilir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan olduğu sürece dolar düşmez"

"Çocuklarınızı dindar yetiştirmenizden rahatız olmam. Ama çocuklarınızı asla kindar yetiştirmeyin" ifadelerini kullanan İnce, "Bana gariban cumhurbaşkanı adayı diyor ya. 16 yıldır milletvekiliyim, senden 5 ay kıdemliyim. Hemen hemen aynı maaşı aldık. Ben garibanım da sen nasıl zengin oldun. Meydanlara gelip benimle kavga etmek istiyor. Cevabını vereceğim ama projelerimi anlatacağım. Erdoğan başta kaldığı sürece doların düşmesi mümkün değil" dedi.

İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Demokrasi ile doların yükselmesi arasında ilişki vardır. Hukuk devleti değilse yabancı yatırımcı o ülkeye güvenmez. Yabancı parasını çekiyor Türkiye'den. Cumhurbaşkanı seçildiğimde yargıtay salonuna girdiğimde o hakimler ayağa kalkmamalı. Çünkü o hakimler beni de yargılamalı."

Seçimin iptali tartışmaları

"Son günlerde bir şey daha başladı. Acaba bu seçimi iptal ettirebilir miyiz? Bunun derdindeyiz" şeklinde konuşan İnce, "Sakın deneme, kaçma mindere gel. Seçimin tarihini Erdoğan belirledi, kurallarını Erdoğan koydu. Niye kaçıyorsun kardeşim?" dedi.

"Otomobiilin beynine talibim"

"Erdoğan'a kuantum diyorum, o yerli araba diyor" diyerek sözlerine devam eden İnce şunları dile getirdi:

"Sen kaportasına, ben beynine talibim o otomobilin. Dünya şunu tartışıyor, otomobili yapan mı, otomobili yapan robot mu, robotun beynini yapan mı güçlüdür. Beynini, yazılımını yapan güçlüdür."