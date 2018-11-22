İnce: Eğilim yoklaması olursa adayım
Muharrem İnce, "Eğilim yoklaması yapılırsa İstanbul'için adayım, parti aday gösterirse bunu kabul etmem" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde eğilim yoklaması yapılması gerektiğini söyledi.
"Genel Merkez beni İstanbul'da aday gösterirse bunu kabul etmem" diyen İnce, eğilim yoklaması yapılması durumunda aday olacağını, parti örgütünün kendi örgütünü kendisinin seçmesi gerektiğini söyledi.